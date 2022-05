Ucrânia promove nazismo estatal, diz Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na cúpula da OTSC que a Ucrânia promove o nazismo em nível estatal, enquanto o Ocidente promove a ideologia do ódio edit

TeleSur - O presidente russo, Vladimir Putin, disse na segunda-feira que a Ucrânia promove o nazismo em nível estatal, enquanto o Ocidente promove a ideologia do ódio.

Durante a cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), o presidente destacou que Kiev mostra fortes tendências ao neofascismo.

Nesse sentido, Putin expressou que: "Em nenhum lugar no nível estatal os nazistas são glorificados. Em nenhum lugar. E em nenhum país civilizado as autoridades são encorajadas a realizar marchas de tochas de milhares de pessoas com símbolos neonazistas. Infelizmente, isso está acontecendo na Ucrânia .

Da mesma forma, o chefe do Kremlin destacou que o Ocidente "fecha os olhos, ou seja, de fato incentiva" as ações de uma ideologia de ódio com graves consequências para o destino da humanidade.

Esta edição da cúpula da CSTO foi dedicada ao 20º aniversário da fundação da organização que reúne seis estados da Eurásia, bem como ao 30º aniversário da assinatura do Tratado de Segurança Coletiva.

Os chefes de Estado da Rússia, Vladimir Putin; da Bielorrússia, Alexander Lukashenko; do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokáev; do Quirguistão, Sadyr Zhaparov; do Tajiquistão, Emomali Rahmon; o Primeiro Ministro da Armênia, Nikol Pashinián e o Secretário Geral da organização, Stanislav Zas.

De acordo com os relatos do evento, espera-se reforçar a cooperação militar onde será dada ênfase às questões relacionadas com a segurança biológica.

