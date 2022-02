Ucrânia recebe Scholz e sugere concessões à Rússia

Apoie o 247

Reuters - O embaixador da Ucrânia no Reino Unido voltou atrás nesta segunda-feira em comentários sugerindo que Kiev reconsideraria sua tentativa de se juntar à Otan enquanto a Rússia reúne uma enorme força a uma curta distância de seu vizinho, mas disse que outras concessões podem ser oferecidas.

Um dia depois de Washington dizer que a Rússia poderia invadir a Ucrânia a qualquer momento com um pretexto surpresa, o Grupo das Sete grandes economias ocidentais (G7) alertou a Rússia sobre consequências econômicas "maciças" se o fizesse e prometeu apoio rápido à Ucrânia.

O chanceler alemão Olaf Scholz voou para Kiev para conversas, que serão seguidas na terça-feira por uma reunião com Putin em Moscou, mas uma autoridade alemã disse que Berlim não espera resultados concretos.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chamou a situação de "muito, muito perigosa".

Um oficial militar russo de alto escalão foi citado pela agência de notícias Interfax dizendo que a Rússia estava pronta para atirar em navios estrangeiros que entraram ilegalmente em suas águas, embora tal decisão tenha que ser aprovada no "mais alto nível".

Apesar de ter posicionado mais de 100.000 soldados perto das fronteiras da Ucrânia, Moscou nega planejar a invasão e acusou o Ocidente de histeria.

Mas deixou claro que vê a busca da ex-república soviética por laços mais estreitos com o Ocidente, principalmente através da OTAN, como uma ameaça.

O Kremlin disse que se a Ucrânia renunciasse à sua aspiração de se juntar à aliança militar ocidental, isso ajudaria significativamente a resolver as preocupações da Rússia, e que o presidente Vladimir Putin se reuniria com seus ministros das Relações Exteriores e da Defesa na segunda-feira. consulte Mais informação

O embaixador ucraniano Vadym Prystaiko foi inicialmente citado pela BBC dizendo que a Ucrânia pode ser "flexível" em relação a esse objetivo, "especialmente sendo ameaçada assim, chantageada por isso".

Mais tarde, ele disse que foi mal interpretado sobre a Otan - embora a Ucrânia estivesse preparada para fazer outras concessões.

'Pronto para concessões'

"Não somos membros da OTAN neste momento e para evitar a guerra estamos prontos para muitas concessões e é isso que estamos fazendo em conversas com os russos", disse Prystaiko à BBC.

"Não tem nada a ver com a OTAN, que (pedido de adesão) está consagrado na constituição."

Oito anos atrás, protestos em massa na praça Maidan, em Kiev, em favor de uma integração mais próxima com o Ocidente, expulsaram o presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych.

Diante da ascensão de políticos pró-ocidentais que prometem promover a democracia e combater a corrupção do outro lado da fronteira, a Rússia capturou e anexou a península ucraniana da Crimeia, lar da frota russa do Mar Negro.

Também apoiou rebeldes pró-Rússia que tomaram parte do leste industrial da Ucrânia, em grande parte de língua russa, em uma guerra que ainda está aumentando seu número de mais de 14.000 vidas perdidas.

Os ministros das Finanças do G7 disseram que uma nova agressão militar da Rússia contra a Ucrânia desencadearia "sanções econômicas e financeiras que terão consequências massivas e imediatas sobre a economia russa".

Os preços do petróleo ficaram em torno de máximas de sete anos em meio a preocupações de que as sanções atrapalhariam as exportações da Rússia, um grande produtor, em um mercado já apertado.

Os principais índices de ações da Rússia caíram e a tensão repercutiu nos principais mercados europeus, cujos índices caíram entre 2,0% e 3,5%.

O dólar atingiu uma alta de duas semanas com os investidores buscando um porto seguro. As peças de títulos russos e ucranianos caíram acentuadamente.

As sanções podem, no entanto, repercutir nas potências ocidentais, que dependem fortemente da Rússia para fornecimento de energia, principalmente gás, bem como outras matérias-primas.

Os bancos europeus, em particular, temem que a Rússia possa ser excluída do sistema global de pagamentos SWIFT, o que impediria o pagamento das dívidas russas.

'A qualquer momento'

Scholz pode receber uma recepção fria em Kiev, que há muito se ressente do projeto germano-russo Nord Stream 2 - um gasoduto que permitirá à Rússia contornar a Ucrânia para suas exportações de gás para a Alemanha - e se irritou com a recusa da Alemanha em se juntar a outros parceiros da OTAN em vendendo-lhe armas.

A Alemanha, no entanto, começou a enviar tropas na segunda-feira para ajudar a Lituânia, membro da Otan, a reforçar a fronteira da Otan com a Rússia.

O Kremlin disse esperar que as conversas de Putin com Scholz na terça-feira abordem a Ucrânia, as garantias de segurança para a Rússia e o Nord Stream 2, que aguarda a aprovação da União Europeia.

O conselheiro de segurança nacional do presidente dos EUA, Joe Biden, Jake Sullivan, disse no domingo que uma invasão pode começar "a qualquer momento", mas autoridades dos EUA disseram que não podiam confirmar relatos de que a inteligência dos EUA indicava que começaria na quarta-feira.

O Kremlin disse que Putin disse a Biden em um telefonema no sábado que Washington não respondeu substancialmente às exigências de segurança da Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que as relações com Washington estavam "em um ponto muito, muito baixo... no chão".

A Organização para a Segurança e Cooperação deveria reunir-se na segunda-feira, na sequência de um pedido dos Estados bálticos.

