Ucrânia recebe sistema de defesa aérea dos EUA

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou o recebimento de sistemas de defesa aérea sofisticados dos Estados Unidos.

Foi o primeiro reconhecimento de que Kiev recebeu o Sistema Nacional Avançado de Mísseis Terra-Ar (NASAMS), cuja remessa foi aprovada por Washington no final do mês passado.



"Precisamos absolutamente que os Estados Unidos mostrem liderança e deem à Ucrânia os sistemas de defesa aérea. Quero agradecer ao presidente (Joe) Biden por uma decisão positiva que já foi tomada", disse Zelensky em uma entrevista no último domingo, de acordo com a Reuters.

Ele também agradeceu Washington pelo HIMARS e outros sistemas múltiplos de lançamento de foguetes.

