Ucrânia rechaça negociações e diz que Rússia só poderá ser contida pela força

Reuters – O conselheiro presidencial ucraniano e negociador de negociações de paz, Mykhailo Podolyak, disse neste sábado que qualquer acordo com a Rússia não pode ser confiável, acrescentando que a única maneira de impedir a invasão de Moscou é pela força.

"Qualquer acordo com a Rússia não vale um centavo quebrado", escreveu Podolyak no aplicativo de mensagens Telegram. "É possível negociar com um país que sempre mente de forma cínica e propagandística?"

Rússia e Ucrânia culparam-se mutuamente depois que as negociações de paz pararam, com as últimas negociações cara a cara conhecidas em 29 de março. falta de progresso.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a única pessoa com quem vale a pena conversar é o presidente russo Vladimir Putin, já que ele toma todas as decisões.

"Não importa o que seu ministro das Relações Exteriores diga. Não importa que ele envie algum grupo de negociação para nós... todas essas pessoas são ninguém, infelizmente", disse ele à televisão holandesa em uma entrevista filmada na sexta-feira.

Putin diz que as forças russas estão em uma operação especial para desmilitarizar a Ucrânia e livrá-la de nacionalistas radicais anti-russos. A Ucrânia e seus aliados chamam isso de falso pretexto.

"A Rússia provou que é um país bárbaro que ameaça a segurança mundial", disse Podolyak. "Um bárbaro só pode ser detido pela força."

