ICL

RT - As forças de Kiev estão quase sem munição e só podem contar com armas fornecidas pelo Ocidente na batalha contra a Rússia, disse um alto funcionário da inteligência ucraniana.

“Esta é uma guerra de artilharia agora”, disse Vadim Skibitsky, vice-chefe da inteligência militar da Ucrânia, ao The Guardian na sexta-feira.

O combate à distância vai decidir o desfecho do conflito entre os dois países, “e estamos perdendo em termos de artilharia” , reconheceu.

As tropas ucranianas estão atualmente disparando de 5.000 a 6.000 tiros de artilharia por dia, e seus estoques estão se esgotando rapidamente, disse o oficial de inteligência. “Nós quase esgotamos todas as nossas munições [de artilharia] e agora estamos usando projéteis padrão de calibre 155 da OTAN” , disse ele.

Kiev também está severamente desarmado no Donbass, tendo quase esgotado as peças de artilharia projetadas pela União Soviética e pela Rússia que tinha no início da operação militar de Moscou, de acordo com Skibitsky. “A Ucrânia tem uma peça de artilharia para 10 a 15 peças de artilharia russas” , ressaltou.

“Tudo agora depende do que [o Ocidente] nos dá”, disse o oficial de inteligência. “Nossos parceiros ocidentais nos deram cerca de 10% do que eles têm.”

Skibitsky também convocou os patrocinadores estrangeiros de Kiev para fornecer sistemas de foguetes de longo alcance que poderiam destruir peças de artilharia russas de longe.

Os EUA e seus aliados estão relutantes em fornecer à Ucrânia esse tipo de armamento devido a preocupações de que isso possa causar um conflito direto entre a Rússia e a OTAN.

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou que, se Kiev eventualmente obtiver mísseis de longo alcance, “tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos nossas armas, que temos o suficiente, para atacar os objetos que ainda não atingimos”.

A Ucrânia precisava que o Ocidente fornecesse até 300 sistemas múltiplos de lançamento de foguetes para nivelar o campo de jogo no Donbass, insistiu Mikhail Podolyak, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na quinta-feira.

No início desta semana, o Ministério da Defesa russo disse que 3.443 tanques ucranianos e outros veículos blindados da Ucrânia, 1.807 peças de artilharia de campo e morteiros, 1.139 drones, 478 lançadores de foguetes múltiplos, 190 aeronaves e 129 helicópteros foram destruídos desde o lançamento da operação militar.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. O Protocolo de Minsk, mediado pela Alemanha e pela França, foi projetado para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

