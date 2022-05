Ucrânia rejeita negociações e promete retomar controle do Mar Negro com mísseis Harpoon

Apoie o 247

ICL

RT - Apesar dos avanços russos no Donbass, o conselheiro presidencial ucraniano e negociador das conversas de paz, Mikhail Podoliak, declarou no sábado que Kiev não buscaria um acordo com Moscou. Sua declaração contradiz as tentativas anteriores de diplomacia do presidente Volodymyr Zelensky.



“Qualquer acordo com a Rússia não vale um centavo quebrado”, declarou Podoliak em um post do Telegram. “A Rússia provou que é um país bárbaro que ameaça a segurança mundial”.



“A Ucrânia lutará com a Rússia até o final vitorioso”, continuou ele, concluindo que “um bárbaro só pode ser detido pela força”.



Podoliak liderou a delegação ucraniana durante várias rodadas de negociações de paz malsucedidas durante as primeiras semanas da operação militar da Rússia na Ucrânia. Agora, sua denúncia das negociações com Moscou contrasta fortemente com o reconhecimento do presidente Volodymyr Zelensky no início desta semana de que ele “pode tentar seguir o caminho diplomático”, caso o presidente russo Vladimir Putin esteja disposto a falar diretamente.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, estava cético em relação à aparente adoção da diplomacia por Zelensky.



“A liderança ucraniana constantemente faz declarações que se contradizem, o que torna impossível entender completamente suas intenções e se está pronta para adotar uma abordagem sóbria e reconhecer o estado real das coisas”, disse Peskov a repórteres na sexta-feira.



Um padrão semelhante ocorreu desde o início do conflito em fevereiro, com Zelensky expressando periodicamente interesse em negociar um acordo com a Rússia, apenas para seus funcionários, o Departamento de Estado dos EUA ou o próprio Zelensky expressarem o sentimento oposto pouco depois. Depois de anunciar sua disposição de entrar em negociações no início desta semana, Zelensky saiu na sexta-feira e disse a seus cidadãos que “não haverá alternativa às nossas bandeiras ucranianas” voando sobre as repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk – áreas de língua russa principalmente que declararam independência da Ucrânia em fevereiro.



Desde a rendição das últimas forças ucranianas em Mariupol no início deste mês, tropas e soldados russos das repúblicas de Donetsk e Lugansk capturaram as principais cidades de Popasnaya e Liman, no norte de Donbass, e se aproximaram de Slavyansk. Enquanto isso, com os combates continuando nos salientes de Severodonetsk e Lisichansk, as tropas russas estão agora a vários quilômetros do principal centro de abastecimento de Bakhmut.

Em meio a esse avanço, os apoiadores ocidentais da Ucrânia – que anteriormente insistiam que a Ucrânia venceria o conflito em andamento – começaram a admitir que as forças russas estão causando danos às forças armadas da Ucrânia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, descreveu o progresso da Rússia no Donbass na sexta-feira como "palpável", enquanto em Washington, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que as forças de Moscou estão obtendo "alguns ganhos incrementais no Donbass".



Com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, admitindo que a situação em Donbass é “extremamente ruim”, na sexta-feira o Washington Post ofereceu um raro vislumbre do que as tropas ucranianas descreveram como perdas impressionantes, motim nas fileiras e fome nas trincheiras.



Apenas um punhado de vozes dissidentes – entre elas o ex-secretário de Estado Henry Kissinger – instou os ucranianos a pedir a paz. Enquanto isso, o primeiro-ministro britânico Johnson pediu aos aliados do Reino Unido que enviem armas mais pesadas para Kiev, enquanto o governo Biden teria dado luz verde para entregar sistemas de artilharia de foguetes de longo alcance à Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ucrânia promete recuperar Mar Negro com armas estrangeiras

O ministro da Defesa ucraniano, Alexey Reznikov, declarou no sábado que Kiev “ainda vencerá” seu conflito com a Rússia. Como outros oficiais ucranianos, Reznikov depositou suas esperanças em armas fornecidas por estrangeiros, particularmente mísseis antinavio Harpoon fornecidos pela Dinamarca.



Em um longo post no Facebook no sábado, Reznikov agradeceu a “vários” países por reabastecer os estoques de projéteis de artilharia de 155 mm da Ucrânia e saudou os Estados Unidos por um carregamento recente de obuseiros M777 de 155 mm e mais de 100 drones de vários tipos.



“Gostaria também de informar que a defesa costeira de nosso país não será apenas reforçada por mísseis Harpoon – eles serão usados ​​por equipes ucranianas treinadas”, acrescentou. Na segunda-feira, após uma reunião virtual de aliados americanos, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciou que a Dinamarca enviaria um número não especificado desses mísseis para a Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O A/U/RGM-84 Harpoon da Boeing é o míssil anti-navio padrão da Marinha dos EUA, com um alcance estimado de cerca de 300 km. Ele tem orientação de radar ativa e roça a superfície até atingir seu alvo, quando pode executar uma manobra 'pop-up' e atacar de cima. Os arpões são normalmente lançados de navios de superfície ou aeronaves de ataque, mas os lançadores podem ser removidos dos navios para uso em terra.



“Estou confiante de que a irmandade militar de Harpoons e nossos Neptunes nos ajudará a libertar e tornar nosso Mar Negro seguro novamente, além de proteger Odessa de maneira confiável”, declarou Reznikov. "Neptunes" refere-se a um míssil de cruzeiro fabricado na Ucrânia que Kiev afirma ter usado para atacar um navio de guerra russo em abril. Moscou não confirmou essas alegações.



Reznikov não é o primeiro oficial ucraniano a fazer declarações ousadas sobre a retomada do Mar Negro, que está principalmente sob o controle da Marinha Russa desde o início do conflito. Depois que a entrega do Harpoon dinamarquês foi anunciada na segunda-feira, o ministro do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, twittou que os EUA estavam “preparando um plano para destruir a frota do Mar Negro”, uma declaração que o Pentágono negou imediatamente.



Uma tentativa anterior ucraniana de retomar o posto avançado do Mar Negro de Snake Island resultou em fracasso. A Rússia disse que o ataque à ilha, que ocorreu no início deste mês, custou à Ucrânia 30 drones, 14 aeronaves e três navios.



Kiev acusou a Rússia de bloquear a vital cidade portuária de Odessa, impedindo a entrada e saída de remessas de alimentos da Ucrânia. Moscou disse que os problemas logísticos decorrem do fato de a Ucrânia ter minado o Mar Negro, embora o Ministério da Defesa russo tenha dito na quarta-feira que limpou um trecho do Mar de Azov de minas e abriu a rota para navios civis. Outro corredor naval de três milhas de largura no Mar Negro foi mantido pela Marinha Russa por algum tempo e permanece aberto ao tráfego.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE