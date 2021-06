Ucrânia retira assinatura de declaração contrária à China no Conselho de Direitos Humanos da ONU

País prefere valorizar parceria com a China do que endossar declaração patrocinada por alguns países no Conselho de Direitos Humanos da ONU edit

Rádio Internacional da China - O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia emitiu um comunicado na última quinta-feira (24) afirmando que o país atribui grande importância à sua parceria estratégica com a China, e anunciou, no dia seguinte, a retirada da assinatura na "Declaração Conjunta sobre Direitos Humanos em Xinjiang", iniciada por alguns países ocidentais na 47ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDHNU), realizada no dia 22.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia reiterou sua não interferência nos assuntos internos da China e sua disposição de continuar defendendo os princípios de respeito mútuo pela independência, soberania e integridade territorial, e melhorando as relações bilaterais.

