Ucrânia retoma território na região de Kharkiv

Apoie o 247

ICL

247 - As forças ucranianas tomaram controle de uma grande área do território anteriormente controlado pela Rússia na região de Kharkiv. O avanço foi "muito rápido", disse uma autoridade regional na sexta-feira.

"O inimigo está sendo atrasado o máximo possível, mas vários assentamentos já estão sob o controle de formações armadas ucranianas", disse Vitaly Ganchev, chefe do governo apoiado pela Rússia na região de Kharkiv, na televisão estatal.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse mais tarde que as forças de Kiev retomaram controle de mais de 30 assentamentos na região de Kharkiv até agora e que os combates continuaram na região leste de Donbass e no sul.



"Nosso exército, unidades de inteligência e serviços de segurança estão realizando engajamentos ativos em várias áreas operacionais. Eles estão fazendo isso com sucesso", disse ele em um discurso em vídeo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.