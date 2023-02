Ucrânia substituirá ministro da Defesa, diz legislador

Apoie o 247

KIEV, 5 Fev (Reuters) - A Ucrânia deve substituir o ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, pelo chefe da agência de espionagem militar, disse um aliado próximo do presidente Volodymyr Zelensky no domingo (5), em uma reformulação na vanguarda da campanha de guerra da Ucrânia.



Reznikov seria transferido para outro cargo ministerial e substituído por Kyrylo Budanov, chefe da agência de inteligência militar GUR, disse David Arakhamia, parlamentar sênior e chefe do bloco parlamentar do Servo do Povo.



"A guerra dita mudanças na política de pessoal", disse Arakhamia no aplicativo de mensagens Telegram.



A remodelação seria a mudança de governo mais importante em uma série de renúncias e demissões após um escândalo de corrupção no final do mês passado e a promessa de Zelensky de que a Ucrânia cumpra os padrões ocidentais de governança limpa.



Arakhamia disse que as agências de "força" da Ucrânia --como o Ministério da Defesa --não devem ser chefiadas por políticos durante a guerra, mas por pessoas com experiência em defesa ou segurança.

Ele acrescentou que Reznikov seria nomeado ministro de indústrias estratégicas.



Reznikov, que havia dito no domingo que qualquer decisão sobre uma remodelação cabia a Zelensky, disse à mídia online ucraniana Fakty ICTV no final da noite que a transferência para o novo ministério era novidade para ele.



"Se de repente eu recebesse tal oferta do presidente da Ucrânia ou do primeiro-ministro, eu recusaria, porque não tenho experiência", disse Reznikov, segundo o jornal.



Não houve declaração imediata de Zelensky sobre a substituição de Reznikov, um ex-advogado que se tornou ministro da Defesa em novembro de 2021, alguns meses antes de a Rússia lançar sua invasão de grande escala em 24 de fevereiro de 2022.



Arakhamia não disse quando a mudança será formalizada.



Budanov, 37, é um agente de inteligência enigmático condecorado por seu papel em operações secretas que rapidamente subiu na hierarquia para chefiar a Diretoria Principal de Inteligência da Ucrânia.



A mudança coincide com os temores ucranianos de que a Rússia esteja planejando uma grande nova ofensiva neste mês. A Ucrânia está planejando sua própria contra-ofensiva, mas está esperando por suprimentos ocidentais de tanques de batalha e veículos de combate de infantaria.



SUPERVISOR DA AJUDA MILITAR

O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak, quando questionado na televisão nacional no domingo à noite sobre a probabilidade de uma remodelação, disse: "Reznikov foi extremamente eficiente em termos de comunicação com nossos parceiros. E este é um componente muito importante neste caso".



Como ministro da Defesa durante a guerra, Reznikov, de 56 anos, promoveu laços com oficiais de defesa ocidentais e ajudou a supervisionar o recebimento de bilhões de dólares em ajuda militar para ajudar Kiev a se defender da invasão russa.



Podolyak disse que as relações pessoais "maravilhosas" de Reznikov com os aliados ajudaram com os suprimentos militares.

"As negociações não são apenas fórmulas matemáticas, mas também relacionamentos pessoais. E confiança. Infelizmente, hoje estamos perdendo um pouco da confiança em nós", disse Podolyak.



Reznikov destacou a integração "de facto" da Ucrânia na aliança militar da Otan como uma prioridade máxima, mesmo que a adesão ao bloco não seja imediatamente possível de jure.



Durante seu mandato como ministro da Defesa, ele falou fortemente sobre a corrupção do tempo de guerra, que ele disse ser semelhante a "saques".



Mas, nas últimas semanas, seu próprio ministério da defesa se envolveu em um escândalo de corrupção por causa de um contrato de alimentos do exército que previa o pagamento de preços altamente inflacionados. Isso causou um clamor público.



Um de seus vice-ministros foi demitido e dois outros altos funcionários também deixaram seus cargos.



O escândalo levou Zelensky a embarcar em uma grande remodelação que resultou na saída de uma série de governadores regionais, vice-ministros e outras autoridades.



Reznikov deu uma coletiva de imprensa na tarde de domingo, na qual disse que a Ucrânia espera uma possível grande ofensiva russa neste mês, mas que Kiev tem os recursos disponíveis para conter.

Ele também disse que o departamento anticorrupção de seu ministério precisava ser reformulado e que não havia feito o que deveria.

