Apoie o 247

ICL

247 - Mykhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira (25) que a Ucrânia "legalmente tem o direito" de "destruir tudo" na Crimeia, nas repúblicas de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) e nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson.



"Por que a Ucrânia, que hoje depende totalmente da cooperação total com parceiros em relação às armas e como as usamos, e que missão militar cumpriríamos com um ataque [em Moscou]? Temos nossos objetivos prioritários ... O que nos é garantido pela lei internacional, ou seja, legalmente, temos o direito de destruir tudo no território da Crimeia, nas regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Não há uma única alegação legal aqui contra nós", disse Podolyak em uma aparição na TV ucraniana.



Em 30 de setembro de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, e os chefes de Lugansk e Donetsk, bem como das regiões de Kherson e Zaporizhzhia, assinaram acordos sobre a adesão desses territórios à Rússia, após referendos populares. A Crimeia foi reintegrada à Rússia em 2014 após um referendo popular em que a maioria esmagadora da população votou por entrar na Federação Russa. (Com Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.