Ucrânia tem plano para nova ofensiva contra Rússia, diz Zelensky

(Reuters) - A Ucrânia tem um plano "claro" para uma nova contraofensiva contra as forças russas, disse o presidente Volodymyr Zelensky no domingo, acrescentando que não poderia revelar detalhes publicamente.

As tropas de Kiev conduziram uma contraofensiva no ano passado, mas não conseguiram romper as linhas defensivas preparadas no sul e no leste ocupados pela Rússia.

"Há um plano (para uma contraofensiva), o plano é claro, não posso contar os detalhes", disse Zelensky em entrevista coletiva na capital Kiev.

Ele disse que uma grande mudança militar que viu o chefe das forças armadas da Ucrânia ser substituído no início deste mês estava ligada ao novo plano de ação no campo de batalha.

"Este plano está relacionado com a mudança de gestão, há mudanças correspondentes. Vários planos serão preparados devido a um vazamento de informações", disse Zelensky, sem dar mais detalhes.

Zelensky disse anteriormente que os planos de Kiev para conduzir uma contraofensiva no ano passado foram vazados e acabaram “numa mesa no Kremlin” antes mesmo de a operação ter começado.

Ele não disse como ocorreu esse vazamento.

Zelensky também disse que a rotação de tropas era extremamente importante para o esforço de guerra e que a Ucrânia precisava de preparar melhor as suas forças de reserva.

