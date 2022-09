Apoie o 247

RT - A Ucrânia intensificou a partilha de informações com os EUA este verão ao começar a planejar uma contra-ofensiva nos últimos dias contra as tropas russas na região de Carcóvia , informou sábado o The New York Times, citando funcionários dos EUA.

De acordo com a publicação, Washington forneceu a Kiev informações sobre postos de comando, depósitos de munições e outras posições importantes do exército russo ao longo de todo o conflito.

No entanto, os ucranianos abstiveram-se de revelar os seus planos operacionais por preocupação de que pudessem "salientar fraquezas e desencorajar a continuação do apoio americano", disseram os funcionários. "Mas enquanto a Ucrânia estava a conceber um plano para contra-atacar os russos, os líderes seniores em Kiev decidiram que a partilha de mais informações com os Estados Unidos ajudaria a assegurar mais assistência", disseram.

Um funcionário observou neste contexto que "os americanos discutiram 'constantemente' com Kiev formas de a Ucrânia poder mitigar o avanço russo".

A Ucrânia disse esta semana que tinha feito um avanço na região de Kharkov, confiscando as cidades de Balakleya e Izium, que tinham estado sob controlo russo durante meses.

O Ministério da Defesa russo afirmou no sábado que as tropas russas destacadas perto destas cidades foram reagrupadas para reforçar as posições russas na direcção de Donetsk. Como parte da operação de três dias, os militares russos levaram a cabo "uma série de actividades de diversão e demonstração" que imitaram as acções reais das tropas. Para evitar danos aos soldados russos, o exército levou a cabo um ataque com a aviação, tropas de mísseis e artilharia.

Entretanto, o Departamento de Investigação do Estado Ucraniano (DBR) anunciou na sexta-feira que tinha começado uma "triagem" de civis que viviam na cidade de Balakleya. De acordo com uma declaração do DBR, os seus investigadores "iniciaram medidas de filtragem e investigação no colonato", a fim de "evitar o aumento da actividade dos russos e dos seus capangas". Observou que a agência, juntamente com outras agências, "estão a examinar cuidadosamente" informações sobre indivíduos que cooperaram com as forças russas, e "a verificar aqueles que possam constituir uma ameaça à segurança nacional".

A agência acrescentou ainda que o regime de Kiev pretende "submeter-se a uma estrita responsabilização" "colaboradores e traidores". "Chegou o momento de acertar contas", concluiu.

