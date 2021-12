Ucrânia vai receber armamento dos EUA no valor de US$ 20 milhões, revela Kiev

Apoie o 247

Sputnik - A Ucrânia reforçará a segurança das suas fronteiras após o novo acordo com os EUA, indica o Ministério do Interior ucraniano, devendo o país receber aeronaves autônomas, veículos especiais e equipamento de vigilância e comunicação por vídeo.

O serviço de fronteiras da Ucrânia e a embaixada dos EUA em Kiev lançaram uma iniciativa para reforçar as fronteiras orientais e setentrionais do país europeu, anunciou no sábado (11) o Ministério do Interior ucraniano.

"O Serviço de Guarda Fronteiriça Estatal da Ucrânia e a embaixada dos EUA em Kiev iniciaram um projeto para reforçar a segurança das seções norte e leste da fronteira ucraniana. O valor total da assistência será de aproximadamente US$ 20 milhões [R$ 112 milhões]", disse o ministério em uma publicação no Facebook.

No quadro deste acordo, a Ucrânia deverá receber aeronaves autônomas, veículos especiais e equipamento de comunicação e monitorização de vídeo.

Nas últimas semanas, Kiev e alguns países ocidentais têm acusado Moscou de concentrar tropas na fronteira com a Ucrânia para preparar um suposto ataque ao país. O Kremlin nega as acusações, afirmando, por sua vez, que o Ocidente usa tais alegações como pretexto para destacar mais equipamento e tropas da OTAN para perto das fronteiras da Rússia.

