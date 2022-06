Ucrânia volta a bombardear centro de Donetsk

Apoie o 247

RT - As forças ucranianas voltaram a bombardear os bairros centrais da cidade de Donetsk na tarde deste sábado, segundo a representação da República Popular de Donetsk no Centro Conjunto de Controle e Coordenação e no processo de negociação. As autoridades da cidade pediram à população que "saia das ruas e se proteja".

Foi detalhado que às 15h50 (horário local), atentados foram registrados pelo regime de Kiev contra o distrito de Voroshilovski. "Foram lançados cinco projéteis de calibre 155 milímetros", acrescentou a representação em seu canal Telegram. Mais tarde, os militares ucranianos dispararam mais de 30 projéteis nos distritos de Voroshilovsky e Kievsky.

De acordo com o prefeito da cidade, Alexei Kulemzin, alguns disparos caíram "na rua Universitétskaya, perto do cinema Zviozdochka, bem como perto do estádio Donbass Arena e do complexo de exposições Expodonbass".

Por sua vez, a equipe RT observou que "entre 3 e 4 mísseis por minuto foram lançados contra o centro de Donetsk". "O grande número de mísseis lembra o ataque da Ucrânia a Donetsk na segunda-feira, o maior registrado desde o início do conflito", disse o enviado especial da mídia, Mauricio Ampuero, que está atualmente na cidade.

A sede da Defesa Territorial da República Popular de Donetsk informou que os ataques de sábado deixaram cinco mortos e 12 feridos.

