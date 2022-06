Apoie o 247

Sputnik - Os militares ucranianos e os combatentes dos batalhões nacionais equiparam postos de tiro nas instalações médicas de Donbass, inclusive em Privolye (RPL), Avdiivka e Slavyansk (RPD), disse o coronel-general Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Controle de Defesa da Rússia.

"No hospital central da cidade de Avdiivka (rua Kommunalnaya) da República Popular de Donetsk [RPD], os nacionalistas equiparam postos de tiro e pontos de atiradores, minando a comunicação com a instituição. A população local não foi notificada sobre o ocorrido", informou Mizintsev, nesta terça-feira (21).

Além disso, em Slovyansk, nos territórios do internato psiconeurológico (rua Kurchatov) e da estação sanitária e epidemiológica (rua Svoboda), militantes das formações armadas ucranianas equiparam quartéis e estabeleceram equipamentos de artilharia e veículos blindados e autopropulsados de lançamento de foguetes M270.

De acordo com Mizintsev, os moradores locais não foram evacuados e são usados ​​pelos nacionalistas como escudos humanos.

"Em Privolye (rua Lomonosov) da República Popular de Luhansk [RPL], os militares das Forças Armadas da Ucrânia, no território do Hospital Psiquiátrico Regional de Lisichansk, equiparam uma fortaleza com depósitos de munições e armas e colocaram veículos blindados e peças de artilharia, mantendo civis à força no porão", denunciou o general.

