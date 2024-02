UE aprova 13º pacote de sanções contra Rússia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - A União Europeia aprovou nesta quarta-feira (21) seu 13º pacote de sanções contra a Rússia, disse a presidência belga da UE na plataforma de mídia social X, confirmando o que fontes haviam dito anteriormente à Reuters.

"Os embaixadores da UE acabaram de concordar em princípio com um 13º pacote de sanções no âmbito da agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse a presidência belga, chamando-o de "um dos mais amplos aprovados pela UE".

continua após o anúncio

O novo pacote terá como alvos quase 200 entidades e indivíduos adicionados à lista de sancionados, mas não haverá novas medidas setoriais.

O pacote será formalmente aprovado em tempo para o segundo aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: