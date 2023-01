UE aprova pacote de US$ 19,5 bilhões para a Ucrânia, o maior da história

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A União Europeia (UE) aprovou a entrega de US$ 19,5 bilhões (R$ 99,1 bilhões) em ajuda macrofinanceira à Ucrânia para 2023, o maior valor que o bloco já entregou a um país parceiro.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado divulgado na sexta-feira (13). Ela também informou que a primeira parcela do pacote será entregue ainda em janeiro.

"Este é o maior pacote de assistência macrofinanceira que a UE já entregou a um país parceiro", disse von der Leyen durante uma visita à Suécia, que assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia por seis meses em 1º de janeiro.

Dados revelam que, desde o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro, Kiev recebeu mais de US$ 37 bilhões (R$ 188,1 bilhões) em ajuda dos países que fazem parte da UE.

Vale lembrar que, em dezembro, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei que prevê gastos de US$ 1,7 trilhão (R$ 8,82 trilhões) para financiar o governo no ano fiscal de 2023. Destes, US$ 45 bilhões (R$ 233 bilhões) são em ajuda militar à Ucrânia.

