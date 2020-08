UE diz não reconhecer resultados das eleições presidenciais na Bielorrússia

Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que o bloco não reconhece os resultados das eleições presidenciais na Bielorrússia e que "em breve a União Europeia vai impor sanções em um número considerável de pessoas responsáveis pela violência, repressão e fraude eleitoral" edit

Sputnik - A União Europeia não reconhece os resultados das eleições presidenciais na Bielorrússia publicados pelas autoridades, declarou o presidente do Conselho Europeu após a conclusão de videoconferência entre os líderes do bloco.

A União Europeia não reconhece os resultados das eleições bielorrussas, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em uma declaração, após os líderes da UE terem realizado uma videoconferência para discutir a situação política no país.

"Em breve a UE vai impor sanções em um número considerável de pessoas responsáveis pela violência, repressão e fraude eleitoral", disse Michel aos jornalistas.

Segundo Michel, a UE considera chocante a violência adotada contra os manifestantes na Bielorrússia, e espera que seja conduzida uma investigação.

União Europeia está solidária com o povo bielorrusso e não aceita impunidade, acrescentou.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comentou o assunto dizendo que a UE está pronta para monitorar uma transição pacífica e democrática do poder na Bielorrússia.

Além disso, Ursula von der Leyen enfatizou que a União Europeia vai alocar 53 milhões de euros (R$ 347 milhões) à população do país.

Vale destacar que a Chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou ter tentado em vão organizar uma conversa telefônica com o presidente bielorrusso Aleksandr Lukashenko.

"Eu pessoalmente tentei organizar uma conversa telefônica com presidente Lukashenko, mas infelizmente não aconteceu." Merkel salientou também que não deve haver interferência do exterior no país.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.