UE entrará em recessão no final de 2022 e terá crescimento quase nulo em 2023, diz Comissão Europeia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Com base nos dados mais recentes, a nova previsão da Comissão Europeia vê a economia do bloco a cair no inverno europeu em meio a fatores como o custo de vida e taxas de juro.

A economia da União Europeia cairá em recessão durante o inverno europeu, prevê nesta sexta-feira (11) a Comissão Europeia sobre o desempenho do bloco europeu.

Segundo explica, após um primeiro semestre surpreendentemente forte, a economia da União Europeia (UE) perdeu o ímpeto no terceiro trimestre, e os dados de pesquisa recentes apontam para uma contração no último trimestre do ano e no primeiro de 2023 em meio a uma queda da produção econômica ocasionada por um aumento dos custos de energia, do custo de vida e das taxas de juros.

O valor da inflação para 2022 também foi elevado dos anteriores 8,3% para 9,3%.

"Espera-se que as leituras de inflação mais altas do que o esperado ao longo dos primeiros dez meses de 2022 e as crescentes pressões sobre os preços tenham movido o pico da inflação para o final do ano e elevado a projeção da taxa anual de inflação para 9,3% na UE e 8,5% na área do euro", declarou a mensagem.

A previsão de crescimento para todo o ano de 2023 foi reduzida do 1,4% estimado na previsão de julho para 0,3%, apesar de o crescimento projetado de 2022 ser agora de 3,3%, em lugar dos anteriores 2,7%.

"Espera-se que o crescimento retorne à Europa na primavera, à medida que a inflação relaxa gradualmente seu aperto sobre a economia. Entretanto, com ventos fortes ainda retardando a demanda, a atividade econômica deverá ser moderada", aponta o relatório da Comissão Europeia.

A Alemanha, a mais dependente do gás natural da Rússia, sancionada pelo Ocidente, foi apontada, junto com a Suécia, como o país que mais verá seu PIB reduzido em 2023, em 0,6%. A economia da Letônia também deverá contrair em 0,3%.

As perspectivas econômicas no continente europeu têm piorado à medida que os preços dos alimentos e da energia dispararam a partir dos meados de 2021, particularmente após às sanções ocidentais impostas pelo começo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.