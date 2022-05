UE está preparada para corte de gás russo, segundo von der Leyen

A UE, altamente dependente do gás e petróleo russos, vem trabalhando para encontrar fontes alternativas de energia por meio de seu plano REPowerEU lançado no dia 8 de março edit

(Xinhua) - A União Europeia (UE) está pronta para enfrentar a suspensão das entregas de gás russo aos seus Estados-membros, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quarta-feira.

O fornecedor de gás russo Gazprom anunciou na quarta-feira que estava interrompendo totalmente suas entregas de gás para a Polônia e a Bulgária, devido ao "não pagamento em rublos" dos dois Estados-membros da UE.

Em um comunicado reagindo ao anúncio da Gazprom, von der Leyen chamou a medida de "outra tentativa da Rússia de usar o gás como instrumento de chantagem" no contexto do conflito Rússia-Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, exigiu no dia 23 de março que os atuais contratos de gás da Rússia com "países hostis" fossem pagos em rublos.

"Trabalhamos para garantir entregas alternativas e os melhores níveis de armazenamento possíveis em toda a UE", e o grupo de coordenação de gás está se reunindo para mapear uma resposta coordenada da UE, disse von der Leyen.

A UE, altamente dependente do gás e petróleo russos, vem trabalhando para encontrar fontes alternativas de energia por meio de seu plano REPowerEU lançado no dia 8 de março. O bloco concordou com os Estados Unidos em 25 de março que compraria pelo menos 15 bilhões de metros de gás natural liquefeito (GNL) para 2022 e 50 bilhões de metros cúbicos de GNL por ano até pelo menos 2030.

O bloco também está acelerando sua transição verde para se livrar dos combustíveis fósseis e aumentar a eficiência energética.

