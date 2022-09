UE estende sanções pessoais contra a Rússia por 6 meses

A União Europeia vai prorrogar por mais seis meses as sanções pessoais contra funcionários do governo da Rússia em vigor desde 2014 edit

A decisão de prorrogação das sanções pessoais contra a Rússia partiu do Conselho Europeu, nesta quarta-feira (14).

"O Conselho decidiu hoje prorrogar por mais seis meses, até 15 de março de 2023, a duração das medidas restritivas destinadas aos responsáveis ​​por minar ou ameaçar a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia", disse a entidade em comunicado.

Após o início da operação especial da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, Bruxelas ampliou significativamente as sanções contra o país. Em particular, as medidas restritivas afetaram lideranças políticas, grandes empresas, Forças Armadas e a mídia.

"A União Europeia (UE) também tomou medidas sem precedentes para enfraquecer significativamente a economia russa, privando-a de tecnologias e mercados críticos", acrescentou o documento.

No total, já foram introduzidas sanções pessoais contra 1.206 pessoas e 108 organizações. As sanções pessoais incluem a proibição de entrada no território dos países membros da UE e o congelamento de bens.

O bloco ainda fechou os céus para as companhias aéreas russas e proibiu a venda e manutenção de aeronaves do país. Os russos também perderam os privilégios de visto para viajar para a UE.

