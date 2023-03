UE exige que o Brasil assuma compromissos ambientais e trabalhistas para firmar acordo com o Mercosul

Apoie o 247

ICL

247 - A União Europeia propôs um acordo ambiental que exige comprometimento do Brasil em frear e reverter o desmatamento, bem como medidas de proteção social e direitos humanos como requisitos para acordo comercial com o Mercosul. Pelo novo pacto, os países teriam de assumir uma série de compromissos ambientais, de biodiversidade e sobre direitos humanos.

De acordo com informações do jornalista Jamil Chade, o acordo comercial está sendo discutido a portas fechadas. Contudo, nesta quinta-feira (23), o texto foi vazado por organizações europeias comprometidas com a defesa do meio ambiente.

Ativistas consideram a proposta insuficiente para conter o desmatamento na América do Sul e defendem a sua rejeição.

Uma das novidades foi a proposta de uma nova meta de desmatamento provisória para ser cumprida até 2025.

De acordo com a reportagem, os dois lados se comprometem a "deter e reverter a perda de florestas e a degradação da terra até 2030, ao mesmo tempo em que proporciona desenvolvimento sustentável e promove uma transformação rural inclusiva".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.