UE indica que revogará redução do uso de pesticidas após protestos de agricultores

(Sputnik) - A Comissão Europeia indicou que revogará uma lei sobre a redução do uso de pesticidas na União Europeia em meio a protestos de agricultores europeus, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (6).

"A Comissão propôs o SUR [Regulamento de Uso Sustentável de Produtos de Proteção de Plantas], que é o objetivo louvável de reduzir os riscos dos produtos químicos de produção de plantas. Mas a proposta do SUR tornou-se um símbolo de polarização. Foi rejeitada pelo Parlamento Europeu. Não há mais progresso no Conselho também. Então, temos que fazer algo. É por isso que vou propor ao Colégio retirar esta proposta. Mas, claro, o tema permanece. E para avançar, mais diálogo e uma abordagem diferente são necessários", disse Von der Leyen na sessão plenária do Parlamento Europeu.

Von der Leyen atribuiu a culpa pelos problemas enfrentados pelos agricultores europeus às mudanças climáticas e à Rússia.

"Os agricultores são os primeiros na linha sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Secas e inundações destruíram suas colheitas e ameaçaram o gado. Os agricultores estão sentindo o impacto da guerra russa. Inflação, o aumento do custo de energia e fertilizantes. No entanto, eles trabalham duro todos os dias para produzir a comida de qualidade que comemos. Por isso, acho que devemos a eles apreciação, agradecimento e respeito", disse a presidente da Comissão Europeia.

Os protestos dos agricultores têm se espalhado pelos estados membros da UE, especialmente na França, Alemanha, Itália, Portugal, Polônia, Romênia e Holanda. Eles exigem uma mudança nas políticas e regulamentações agrícolas restritivas da UE.

