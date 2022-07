UE inicia negociações de adesão com Macedônia do Norte e Albânia

Apoie o 247

TASS - A União Europeia lançou negociações de adesão com a Albânia e a Macedônia do Norte, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista coletiva em Bruxelas nesta terça-feira, 19.



"Hoje, Albânia e Macedônia do Norte abrem negociações de adesão com a UE. Este momento histórico é o seu sucesso", disse ela aos primeiros-ministros dos dois países.



"Você demonstrou um compromisso duradouro com nossos valores, demonstrou resiliência, fortaleceu o estado de direito, lutou contra a corrupção, tem mídia livre, fez inúmeras reformas", disse von der Leyen. "O povo da Albânia e da Macedônia do Norte merece isso, e todos nós teremos a ganhar quando um dia recebermos a Albânia e a Macedônia do Norte como membros de pleno direito da União Europeia".



A Albânia é um país candidato à UE desde 2014, enquanto a Macedônia do Norte recebeu o status em 2005.



As conversações iniciadas hoje em Bruxelas serão realizadas em dezenas de áreas, chamadas capítulos do acervo. Ambos os países terão de alinhar as suas leis com a legislação da UE nestas áreas. As nações poderão aderir à UE assim que este processo terminar.



No entanto, não há prazos para conclusão. A UE iniciou as negociações de adesão com a Turquia em 2005, e ainda não há perspectiva de conclusão do processo.

