UE mobiliza ajuda de emergência adicional para Síria e Turquia após terremoto

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A União Europeia (UE) anunciou que vai mobilizar mais recursos e ajuda de emergência através do mecanismo Capacidade Europeia de Resposta Humanitária (EHRC, na sigla em inglês) para a Síria e a Turquia depois que os países foram afetados por fortes terremotos na semana passada (6), informou a Comissão Europeia em comunicado.

"Após o terremoto devastador que atingiu a Síria e a Turquia na semana passada, a UE continua trabalhando em todas as frentes para canalizar ajuda de emergência para ambos os países", disse o comunicado.

Os armazéns da UE na Itália e em Dubai foram mobilizados para entregar ajuda humanitária à Síria, o que inclui tendas para o inverno, aquecedores, cobertores, água, artigos sanitários e de higiene pessoal e outros materiais necessários.

A ajuda deve ser distribuída tanto nos territórios sob controle do governo — juntamente com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho — quanto em áreas não controladas pelo governo no noroeste da Síria, em cooperação com a Organização Internacional para Migração.

Além disso, 10 países europeus (Áustria, Bulgária, Chipre, Finlândia, Alemanha, Grécia, Itália, Romênia, Eslovênia e Noruega) ofereceram à população síria milhares de barracas, cobertores, colchões, camas, geradores, aquecedores, remédios, alimentos, roupas e outros itens através do Mecanismo de Proteção Civil da UE.

Para a Turquia, o bloco também vai mobilizar apoio adicional para atender aos seus pedidos de assistência.

No total, 21 países europeus e três Estados participantes do Mecanismo de Proteção Civil da UE ofereceram 38 equipes, incluindo 1.652 socorristas e 105 cães de busca.

Além disso, a Comissão Europeia está canalizando a oferta de unidades habitacionais e artigos de abrigo de emergência da RescEU — outra camada de ajuda humanitária do bloco.

Vários tremores devastadores atingiram o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria no dia 6 de fevereiro, matando milhares de pessoas, deixando milhares de desabrigados e afetando a infraestrutura de várias regiões nos dois países.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.