Porta-voz europeu rebateu as críticas do presidente Lula

247 - O porta-voz para Assuntos Externos da União Europeia (UE), Peter Stano, rebateu o presidente Lula após as críticas do mandatário ao papel do bloco de incentivar a guerra na Ucrânia. Segundo o representante europeu, a UE busca apenas oferecer os meios para a Ucrânia se defender.

"Os Estados Unidos e a União Europeia trabalham juntos, como parceiros de uma ajuda internacional. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para legítima defesa", disse, acrescentando que a UE propôs soluções pacíficas para a crise ucraniana antes de o conflito estourar.

Segundo Stano, somente a Rússia deve ser responsabilizada pela guerra. "Não há questionamentos sobre quem é o agressor e quem é a vítima”, disse.

O presidente Lula considerou repetidamente que não somente Moscou, como também Kiev é responsável pela crise. O mandatário é crítico também do papel dos Estados Unidos e da União Europeia no conflito pelo apoio irrestrito a Kiev, o que impede negociações enquanto milhares de pessoas morrem.

