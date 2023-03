UE pronta para abordagem coordenada de restrições de exportação de chips

Enquanto isso, o ministro do Comércio japonês afirmou que Tóquio ainda não decidiu sobre as restrições às exportações de equipamentos para fabricação de chips edit

247 - A União Europeia está preparada para coordenar uma abordagem conjunta para impor controles de exportação de chips avançados, seguindo a decisão dos Países Baixos de restringir alguns de seus suprimentos, informou um alto funcionário do bloco.

"Estamos enfrentando um ambiente geopolítico e tecnológico em rápida evolução e riscos provenientes de tecnologias emergentes como semicondutores de alta qualidade, inteligência artificial, quantum, hipersônicos, biotecnologias", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente da Comissão Europeia, a repórteres em Estocolmo, na quinta-feira (9).

Ele afirmou que, considerando esse cenário, é necessário que a UE desempenhe um papel mais forte para garantir a coerência em suas políticas de segurança, comércio e tecnologia.

Segundo ele, os controles de exportação têm como finalidade garantir que "tecnologias de uso duplo", que podem ser utilizadas tanto para fins civis quanto militares, não caiam em "mãos erradas". Ele acrescentou que a guerra na Ucrânia destacou os riscos de lidar com preocupações e controles de segurança sem uma coordenação adequada.

Dombrovskis afirmou que, por todas essas razões, a UE está disposta a trabalhar com os Estados membros para desenvolver uma abordagem aos controles de exportação. A curto prazo, a UE poderia aproveitar plenamente a legislação existente em matéria de dupla utilização e avançar para uma abordagem mais coordenada. Ele acrescentou que, posteriormente, a UE poderia buscar formas de fortalecer essa estrutura para estar em melhor posição para adotar controles de exportação no nível da UE.

Em resposta à pressão dos EUA para restringir o acesso da China à tecnologia, a Holanda anunciou esta semana que restringiria ainda mais algumas máquinas de semicondutores da ASML Holding NV. Embora a empresa já tenha sido impedida de vender sua tecnologia mais avançada - conhecida como litografia ultravioleta extrema - as novas medidas agora afetarão algumas das máquinas da ASML de uma geração anterior, conhecidas como máquinas DUV de imersão.

A ministra do Comércio holandesa, Liesje Schreinemacher, fez um apelo por uma posição conjunta da UE para "demonstrar que somos uma União Europeia unida e que somos um bloco geopolítico". Durante uma entrevista em Estocolmo, Schreinemacher informou a repórteres que a Holanda já está em conversas com a Alemanha sobre os controles, já que o país abriga os fornecedores da ASML, a Zeiss e a Trumpf.

Enquanto isso, o ministro do Comércio japonês afirmou que Tóquio ainda não decidiu sobre as restrições às exportações de equipamentos para fabricação de chips, destacando os esforços dos aliados dos EUA em buscar um meio-termo entre Washington e Pequim.

“Vamos considerar medidas apropriadas à luz dos desenvolvimentos na Holanda”, disse o ministro do Comércio do Japão, Yasutoshi Nishimura, em uma coletiva de imprensa regular na sexta-feira. “Nosso entendimento é que o anúncio holandês não visa um país específico".

Muitos aliados dos EUA estão enfrentando dificuldades para equilibrar as preocupações de Washington sobre o acesso da China à tecnologia de ponta com sua dependência do maior fabricante do mundo.

A Bloomberg News informou em janeiro que o Japão concordou em princípio em aderir às restrições dos EUA e da Holanda, embora os detalhes finais ainda não tenham sido elaborados. A Tokyo Electron Ltd. é uma importante fornecedora de máquinas usadas na fabricação de semicondutores, junto com sua rival americana Applied Materials Inc. (Com informações da Bloomberg).

