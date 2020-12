Últimos dias do governo Trump são motivo de preocupação nos EUA

Vários altos funcionários dos EUA e pessoas próximas ao presidente Donald Trump estão expressando temores sobre como serão as últimas semanas do presidente republicano na Casa Branca edit

247 - Os últimos dias de Trump na Casa Branca despertam temores mesmo entre as pessoas próximas a ele. O presidente, que foi derrotado pelo democrata Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, deve deixar o cargo no dia 20 de janeiro, e sua saída gera incertezas sobre o comportamento que terá e as ações que realizará.'

Ninguém sabe ao certo para onde isso vai dar. Ele permanecerá como presidente por mais um mês ', disse um funcionário do governo à CNN na segunda-feira (21), informa a Prensa Latina.

De acordo com a CNN, Trump recentemente recebeu aconselhamento na Casa Branca ou por telefone de figuras polêmicas como o advogado Sidney Powell, conhecido por promover teorias da conspiração; o desacreditado conselheiro de segurança nacional Michael Flynn; e seu ex-estrategista-chefe Steve Bannon.

Esses e outros nomes também incluem seu advogado pessoal, Rudy Giuliani, que foi visto novamente com Powell na Casa Branca, após semanas em que liderou os esforços jurídicos do republicano para reverter os resultados das eleições.

Ao receber conselhos dessas pessoas, a CNN observou que Trump evita ouvir aqueles que trabalham em sua administração, aumentando o temor sobre seu comportamento ou a possibilidade de que ele resistirá em deixar a Casa Branca no dia da posse de Biden.

Comentaristas observam que o presidente quase sempre deixou de lado o funcionamento diário do governo e que, em reunião de gabinete realizada na semana passada, passou grande parte do tempo falando de suas suspeitas de fraude eleitoral.

Uma das principais preocupações relacionadas à conduta de Trump é sua ideia de trazer Powell como um advogado especial para investigar suas alegações infundadas de fraude, no que é visto como uma tentativa desesperada de permanecer no cargo.

Além disso, um funcionário de alto escalão disse à CNN que a viagem do presidente neste final de ano para sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, 'onde ele será cercado por bajuladores e devotos que o encorajam a continuar lutando, provavelmente apenas aumentará a força de suas fantasias de fraude eleitoral '.

“É assustador”, disse outro membro do governo, acrescentando que Trump parece “obcecado” com cenários distantes para reverter o resultado das eleições, que aparentemente são insustentáveis.

