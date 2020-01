Um dia após explosão de avião, Irã tem acidente de ônibus com pelo menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quinta-feira (9) em um acidente de ônibus no norte do Irã nesta quinta-feira (9). O acidente ocorre um dia depois da explosão do Boeing 737-800 da aerolínea Ukraine International nas imediações do Aeroporto Internacional Iman Joveini, em Teerã, que matou 176 pessoas edit

247 - Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quinta-feira (9) em um acidente de ônibus no norte do Irã nesta quinta-feira (9), diz a mídia local. De acordo com a agência de notícias Isna, o ônibus caiu em uma ribanceira na área de Veresk, na província de Mazandaran, a cerca de 130 km a leste de Teerã.

As autoridades informaram que o acidente ocorreu quando os freios do ônibus falharam. Entre as vítimas estão uma mulher grávida e quatro crianças com menos de seis anos de idade.

O acidente ocorre um dia depois da explosão do Boeing 737-800 da aerolínea Ukraine International nas imediações do Aeroporto Internacional Iman Joveini, em Teerã, que matou 176 pessoas.

Segundo a Agência Sputnik, o governo da Ucrânia trabalha com três hipóteses para a explosão da aeronave: bombardeio com míssil, ataque terrorista e explosão do motor.