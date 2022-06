Uma carta escrita por Xi Jinping a seu pai

No dia 15 de outubro de 2001, Xi Jinping, então governador de Fujian, não podia voltar para casa para comemorar o aniversário do seu pai devido ao trabalho. Ele escreveu uma carta edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - No escritório de Xi Jinping, há várias fotos familiares colocadas em locais de destaque, especialmente uma foto em que Xi Jinping, empurrando seu pai na cadeira de rodas, passeava com sua esposa e filha.

O pai, Xi Zhongxun, teve grande influência em Xi Jinping. No dia 15 de outubro de 2001, Xi Jinping, então governador da província de Fujian, não podia voltar para casa para comemorar o aniversário do seu pai devido ao trabalho. Ele escreveu uma carta cheia de emoção.

Em qualquer época, você sempre terá uma lâmpada brilhante no seu coração, seguindo sempre na direção correta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi Zhongxun e Qi Xin (mãe de Xi Jinping) participaram da revolução muito cedo. Na memória de Xi Jinping, Xi Zhongxun sempre ensinou os filhos a serem fiéis ao Partido Comunista da China. Ao ser influenciado por seus pais, Xi Jinping ingressou no Partido quando tinha apenas 20 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você influencia outros ao seu redor com seu amor e sempre trabalha duro para os chineses, o que me incentiva a me dedicar ao serviço ao povo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Xi Zhongxun sempre se considerou um dos trabalhadores mesmo quando era um dirigente. Com a influência do pai, Xi Jinping sempre se dedicou muito aos trabalhos em todos os locais que morou, tais como o distrito de Zhengding, da província de Hebei, no norte da China, a cidade de Ningde, da província de Fujian, da província de Zhejiang, no sul da China.

O pai sempre foi uma pessoa econômica e formou um excelente estilo familiar que sempre me influenciou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a influência do pai, Xi Jinping sempre economiza os gastos. Quando trabalhava na cidade de Xiamen, da província de Fujian, Xi Jinping andava a pé ou de bicicleta do dormitório ao local de trabalho. Quando trabalhou na cidade de Ningde, o carro dele era muito velho e simples. Ao inspecionar em diversos locais, Xi Jinping sempre pediu pratos muito simples.

Aos olhos de Xi Jinping, a família é a primeira sala de aula e os pais são primeiros professores. Nesta sala de aula, Xi Jinping recebeu a educação e obteve qualidade que o beneficiam há muito tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE