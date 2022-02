"Uma catástrofe para o nosso continente", diz Boris Johnson sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou pelo Twitter que fará na manhã desta quinta-feira (24) um pronunciamento à nação sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Johnson afirmou que a guerra "é uma catástrofe para o nosso continente" e disse que pedirá uma "reunião urgente" entre países membros da Otan, liderada pelos Estados Unidos.

O premiê também disse que conversará com líderes do G7, grupo que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, além do Reino Unido.

