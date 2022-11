Uma China aberta compartilhará bônus de desenvolvimento com o mundo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - Devemos usar a abertura para resolver as dificuldades de desenvolvimento, unindo as forças de cooperação, estimulando a inovação e buscando benefícios mútuos, para promover o avanço constante da globalização econômica e fortalecendo o dinamismo de desenvolvimento de todos os países, fazendo com que os frutos do desenvolvimento beneficiem cada vez mais equitativamente os povos de todo mundo.

A frase foi citada no discurso proferido pelo presidente chinês, Xi Jinping, na cerimônia de abertura da 5ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla em inglês), que acontece em Shanghai. Xi Jinping destacou uma China mais aberta para compartilhar bônus de desenvolvimento com o mundo.

As primeiras quatro edições da CIIE introduziram um total de 270 mil produtos, gerando uma cifra acumulada de negócios internacionais de mais de US$ 270 bilhões, apresentando mais de 1,5 mil novos produtos, novas tecnologias e novos serviços. A exposição tornou-se uma janela da China para formar novo padrão de desenvolvimento, uma plataforma para promover a abertura de alto nível e um bem público para compartilhar bônus do desenvolvimento chinês.

Atualmente, o mundo está passando por profundas mudanças, e a recuperação da economia mundial está fraca por fatores negativos, tais como inflação, epidemias e conflitos geopolíticos. A realização da CIIE injetará nova energia para a recuperação da economia mundial. Mesmo assim, o evento de 2022 atraiu 145 países, regiões e organizações internacionais, assim como 284 empresas da Fortune 500 ou de liderança mundial do próprio setor, provando, mais uma vez, a expectativa da comunidade internacional para o mercado chinês.

A exposição deste ano é a primeira edição realizada após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. O partido destacou, no seu congresso, a insistência na abertura e a importância do benefício mútuo como política fundamental do país, além de prometer que o novo padrão de desenvolvimento chinês irá oferecer mais oportunidades para o mundo. Como o presidente chinês referiu no seu discurso na CIIE deste ano, a China irá disponibilizar o seu mercado com mecanismo mais aberto e cooperação mais profunda.

A China tem uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes e um grupo com renda média de mais de 400 milhões de pessoas, e importa cerca de US$ 2,5 trilhões em bens e serviços a cada ano. O país é o segundo maior mercado consumidor mundial. A China prometeu acelerar a construção de um mercado doméstico mais forte. Para isso, vai promover a otimização e modernização do comércio de mercadorias, inovar o mecanismo de desenvolvimento para o comércio de serviços e expandir as importações de produtos de alta qualidade, criando condições mais favoráveis para a comunidade internacional aproveitar as oportunidades no mercado chinês. Como Song Weiqun, vice-presidente sênior da Johnson & Johnson, disse: um mercado mais aberto da China trará mais oportunidades para as empresas estrangeiras.

Tradução: Guo Hao

Revisão: Patrícia Comunello

