Uma pessoa morre e cinco ficam feridas após estacionamento desabar em Nova York (vídeo)

Agenda do Poder - Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após um estacionamento desabar em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (18/4).

Segundo informações da CBS News, seis funcionários do estacionamento estavam no local no momento do acidente. Um dos trabalhadores morreu, quatro pessoas foram encaminhadas para um hospital da região e a última vítima ferida recusou atendimento médico.

Os engenheiros do Departamento de Edifícios de Nova York estão no local para realizar uma inspeção sobre a estabilidade estrutural do edifício, informou o prefeito da cidade, Eric Adams, em sua conta no Twitter.

“Embora sejamos gratos pelo incrível trabalho de nossos socorristas, incluindo a tecnologia inovadora que eles usaram como parte dos esforços de resgate, o trabalho não terminará esta noite. Uma investigação sobre como isso aconteceu está em andamento. Nós vamos obter respostas”, escreveu o político.

O Corpo de Bombeiros informou que houve relatos de pessoas presas e que realiza buscas para garantir o resgate de todas as vítimas.

O estacionamento está localizado nas proximidades da Pace University, que cancelou as aulas no campus após o acidente.

