Uma pessoa morre e várias são baleadas em igreja na Califórnia, dizem autoridades

Reuters - Várias pessoas foram baleadas, e uma foi morta, em uma igreja em Laguna Woods, no sul da Califórnia, disseram autoridades neste domingo, acrescentando que um suspeito foi detido em conexão com o tiroteio.

Foi pelo menos o segundo tiroteio em massa do fim de semana nos Estados Unidos, que tem sido atormentado pela violência armada nos últimos anos. Em Buffalo, Nova York, no sábado, um homem branco de 18 anos abriu fogo em um supermercado em um bairro majoritariamente negro, matando 10 e ferindo três no que as autoridades descreveram como um ataque puramente racista.

"A expedição recebeu uma chamada de um tiroteio dentro da Igreja Presbiteriana de Genebra às 13h26. Quatro vítimas ficaram gravemente feridas, uma com ferimentos leves", disse o escritório do xerife de Orange County, Califórnia, no Twitter.

Todas as vítimas eram adultas e estavam sendo levadas para o hospital, acrescentou o tweet. Uma vítima morreu no local.

Laguna Woods é uma comunidade no sul da Califórnia de cerca de 16.000 pessoas.

As autoridades da Califórnia não fizeram nenhuma declaração sobre um possível motivo do tiroteio na igreja.

