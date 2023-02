Unesco convida Lula, Barroso e Felipe Neto para fórum que vai propor regulamentação das redes sociais

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e o youtuber e influenciador digital Felipe Neto foram convidados para participar de um fórum mundial da Unesco que vai debater propostas para regulamentar as redes sociais e combater a desinformação e fake news, informa reportagem do portal CNN Brasil.

O fórum da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) vai acontecer em Paris entre os dias 21 e 23 de fevereiro.

A Unesco diz que o presidente Lula não estará fisicamente presente ao evento por questões de agenda, mas que deve enviar mensagens de vídeo dando apoio à iniciativa.

A reportagem acresenta que o vídeo seria um dos pontos importantes da conferência e levaria a mais discussões sobre o tema.

