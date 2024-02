União Africana pede diálogo após adiamento das eleições no Senegal

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, instou o Senegal a resolver a sua "disputa política através de consulta, compreensão e diálogo".

Faki apelou às autoridades para "organizarem as eleições o mais rapidamente possível, com transparência, em paz e harmonia nacional" numa publicação no X, antigo Twitter, depois de o presidente Macky Sall ter anunciado que as eleições de 25 de fevereiro tinham sido adiadas, poucas horas antes do início da campanha oficial.

continua após o anúncio

Na segunda-feira (6), um dos candidatos eleitorais, Mamadou Diao, disse à agência Sputnik que oito candidatos nas eleições recorreram ao Conselho Constitucional para que o decreto que adiava as eleições fosse anulado.

No mesmo dia, a oposição organizou um protesto na porta do edifício do Parlamento contra o adiamento das eleições presidenciais, com as forças de segurança senegalesas a dispararem gás lacrimogêneo para dispersar a manifestação. O governo suspendeu o acesso à Internet móvel na noite de domingo, citando “mensagens de ódio postadas nas redes sociais”.

continua após o anúncio

O parlamento do Senegal então aprovou uma lei para adiar as eleições presidenciais marcadas para 15 de dezembro. Os legisladores da oposição foram removidos à força do edifício legislativo antes da votação, segundo relatos da imprensa local.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: