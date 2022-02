Sanções à Rússia também podem gerar um custo alto para outros países, afirma dirigente do Conselho Europeu

"Sejamos francos, também será um custo para nós, na Europa", afirmou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel edit

247 - O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou neste domingo (20) que países do continente estão comprometidos em impor sanções à Rússia, caso o país governado por Vladimir Putin decida invadir a Ucrânia. Michel também alertou que sanções ao governo russo terão alto custo para a Europa.

"Uma coisa é certa: se houver mais agressão militar, reagiremos com sanções massivas. O custo para a Rússia deve ser, e será, severo. Mas sejamos francos, também será um custo para nós, na Europa", disse. O relato foi publicado pela agência de notícias RT.

O presidente da Rússia ordenou a movimentação de tropas em regiões de fronteira com a Ucrânia, o que, de acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi uma tentativa do governo russo de invadir a Ucrânia.

A Rússia quer barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA.

