União Europeia anuncia que fará pacote de medidas para lidar com a crise energética

TASS - Os líderes dos 27 Estados membros da União Europeia (UE) concordaram em medidas para lidar com a crise de energia, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nesta sexta-feira (21).

"O Conselho Europeu chegou a um acordo sobre energia", disse ele no Twitter.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em entrevista coletiva que os líderes da UE "deram orientação estratégica" para trabalhar em um novo pacote de medidas.

"O Conselho Europeu insta o Conselho e a Comissão a apresentarem com urgência decisões concretas sobre medidas adicionais, bem como sobre as propostas da Comissão, tendo avaliado o seu impacto, nomeadamente nos contratos [de fornecimento de energia] existentes, incluindo a não afetação de contratos de longo prazo, contratos de curto prazo e levando em consideração as diferentes matrizes energéticas e as circunstâncias nacionais", disse o comunicado.

