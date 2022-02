União Europeia aplica sanções contra instituições, empresas e cidadãos da Rússia, Donetsk e Lugansk

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quarta-feira (23), entraram em funcionamento diversas sanções da União Europeia (UE) em resposta ao reconhecimento de Moscou da independência das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk.

Entre os indivíduos, a lista de sanções da UE inclui o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, e a editora-chefe da emissora RT e da agência Sputnik, Margarita Simonyan.



Além deles, foram estão da lista o chefe da administração do Kremlin, Anton Vaino, o vice- presidente da Duma de Estado, Pyotr Tolstoy, o chefe do Partido Comunista da Federação da Rússia, Gennady Zyuganov.

A lista das entidades inclui a Agência de Pesquisa de Internet, o banco Rossiya, Promsvyazbank e a agência russa de desenvolvimento VEB.RF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE