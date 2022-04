União Europeia aprova 5º pacote de sanções contra a Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A União Europeia anunciou, nesta quinta-feira (7), o quinto pacote de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia, informou a delegação da presidência francesa na UE.

"Este pacote muito substancial estende as sanções contra a Rússia a novas áreas e prevê, em particular, sanções contra oligarcas, agentes de propaganda russos, membros do aparelho de segurança e militar e entidades do setor industrial e tecnológico ligadas à agressão russa contra a Ucrânia", afirmou a presidência francesa na UE.

No comunicado, a delegação cita ainda uma série de outras medidas antirrussas. Algumas delas são as seguintes: congelamento de ativos de bancos russos, proibição de importações de carvão, embargo de armas, proibição de exportações de bens de alta tecnologia de até 10 bilhões de euros (aproximadamente R$ 51,5 bilhões).

A presidência francesa anunciou ainda a suspensão de importações de matérias-primas de até 5,5 bilhões de euros (cerca de R$ 28,35 bilhões) e a proibição de acesso aos portos da UE para navios com a bandeira russa.

