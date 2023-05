União Europeia aprova aquisição conjunta de armas para a Ucrânia de € 1 bilhão

O Conselho da União Europeia aprovou financiamento para que a "indústria de defesa europeia" suprima as forças de Kiev com munições de artilharia e mísseis edit

Sputnik - O Conselho da União Europeia aprovou financiamento para que a "indústria de defesa europeia" suprima as forças de Kiev com munições de artilharia e mísseis.

O Conselho da União Europeia aprovou na sexta-feira (5) a aquisição conjunta de mísseis e munições para assistir a Ucrânia, no valor de € 1 bilhão (R$ 5,45 bilhões).

"O Conselho adotou hoje uma medida de assistência no valor de € 1 bilhão no âmbito do Mecanismo Europeu para a Paz (EPF [na sigla em inglês]), que contribuirá ainda mais para fortalecer as capacidades e a resiliência da Ucrânia", anunciou o órgão da União Europeia (UE).

"A medida de assistência financiará o fornecimento às Forças Armadas ucranianas de munições de artilharia de calibre de 155 mm e, se solicitado, de mísseis que serão adquiridos conjuntamente pelos Estados-membros da UE junto à indústria de defesa europeia", afirmou o Conselho em um comunicado.

A Rússia tem repetidamente advertido que a entrega de armas à Ucrânia prolonga o conflito e não contribui para um final pacífico.

