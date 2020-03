União Europeia condena veto a voos anunciado por Trump

247 - A União Europeia (UE) condenou o veto anunciado por Donald Trump, desta quarta-feira (11), que suspende todos os voos da Europa para os EUA por 30 dias. A medida entra em vigor na sexta (13).

"O coronavírus é uma crise global, não limitada a um continente, e requer cooperação em vez de ações unilaterais", disse a Comissão Europeia, em comunicado.

"A União Europeia desaprova o fato de que a decisão dos EUA de impor um veto de viagem foi tomada de modo unilateral e sem consultas", concluiu o texto.

Quando anunciou o veto aos voos, Donald Trump justificou: "Com medidas rápidas, nós tivemos números de casos do vírus dramaticamente menores nos EUA do que há hoje na Europa. A União Europeia falhou em tomar as mesmas medidas de restrição de viagens vindas da China e de outros pontos. Como resultado, um número grande de novos casos nos EUA foram resultado de viajantes da Europa".

Alguns países como Espanha, Itália, França e Alemanha devem ser prejudicados. O Reino Unido ficou de fora.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que a União Europeia vai estudar como agir em relação à decisão unilateral dos EUA.