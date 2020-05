União Europeia confirma recessão de proporções históricas

247 - A economia europeia vai sofrer uma queda 7,4% em 2020, no quadro da pandemia do coronavírus. A estimativa é da própria Comissão Europeia, nesta quarta-feira (6) divulgou previsões económicas.

O órgão responsável por aplicar as decisões do Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia faz também um alerta: apesar das medidas que foram tomadas em cada país e no nível do conjunto da UE para mitigar os efeitos da crise, o choque terá “severas consequências econômicas e sociais”.

As projeções da Comissão Europeia estão em linha com os números antecipados pelo Fundo Monetário Internacional. Em 14 de Abril, o FMI apontava para uma quebra nos 19 países que compõem a zona euro de 7,5%. Bruxelas, sede da UE, calcula o tombo em 7,7%. “É uma recessão de proporções históricas”, reconhece a Comissão — que deverá basear futuras medidas e propostas, e o seu plano de recuperação econômica, com base nestas projeções.

O efeito da recessão nas contas públicas será avassalador: a Comissão prevê um aumento significativo dos dos déficits orçamentários e do nível de endividamento dos Estados membros. O déficit agregado da zona euro e da UE deverá disparar para 8,5% do PIB, dos atuais 0,6%.

O desemprego também vai disparar. A taxa de desemprego na zona euro aumentará de 7,5% para 9,5%.

As informações são do Público.



