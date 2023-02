União Europeia destina € 6,5 milhões à Turquia e à Síria para apoio após terremotos

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A União Europeia (UE) vai conceder à Turquia e à Síria € 6,5 ​​milhões (cerca de R$ 36,4 milhões) para ajudar a mitigar as consequências dos terremotos de segunda-feira (6) , informou a Comissão Europeia.

"Após vários terremotos na Turquia e na Síria no início desta semana, a UE fornecerá apoio de emergência adicional a ambos os países por meio do Mecanismo de Proteção Civil da UE, bem como assistência humanitária de emergência no valor de € 6,5 milhões", disse o comunicado.

>>> Lula autoriza envio de ajuda humanitária para a Turquia e Chile, atingidos por desastres naturais

A UE vai alocar "inicialmente" à Síria € 3,5 milhões [cerca de R$ 19,6 milhões] para ajudar as pessoas afetadas "a ter acesso a abrigo, água e saneamento, vários itens de saúde de que precisam atualmente, bem como para apoiar operações de busca e resgate".

"Seguindo o pedido feito na segunda-feira, 6 de fevereiro, para ativar o Mecanismo de Proteção Civil da UE, o apoio à Turquia agora inclui uma ajuda de emergência inicial de € 3 milhões [cerca de R$ 16,8 milhões] para aumentar os esforços de resposta no país", enfatizou a Comissão.

A Comissão Europeia observou que esta ajuda se soma às 31 equipes de busca e salvamento, bem como às cinco unidades médicas oferecidas por 20 Estados-membros da UE, juntamente com a Albânia, Sérvia e Montenegro.

"As equipes são compostas por mais de 1.500 socorristas e 100 cães de busca e salvamento", especificou. Além disso, o comunicado informou que Ancara solicitou itens de abrigo nesta quarta-feira (8), enquanto "Alemanha, Lituânia e Eslovênia já ofereceram cobertores, tendas e aquecedores".

Segundo a Comissão, o comissário europeu para a gestão de crises, Janez Lenarcic, vai visitar as zonas afetadas pelos terremotos na Turquia na próxima quinta-feira (9) para coordenar a ação do bloco europeu.

Na última segunda-feira, dois terremotos devastadores de magnitude 7,7 e 7,6 na escala Richter, além de dezenas de tremores secundários, abalaram o sudeste e o norte da Turquia, deixando mais de 9.000 mortos e 52.000 feridos, número que pode aumentar à medida que a operação de resgate avança.

A Turquia não era palco de terremotos tão fortes desde 1939.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.