União Europeia envia 500 milhões de euros em ajuda para militares ucranianos

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A União Europeia (UE) destinou 500 milhões de euros para apoiar as forças armadas ucranianas, segundo informou, nesta quarta-feira (20), o chefe da diplomacia do bloco europeu, Josep Borrell.

"Os estados-membros da UE concordaram em mobilizar a quinta parcela da assistência militar, no valor de 500 milhões de euros, para apoiar ainda mais as forças armadas da Ucrânia. A UE continua focada e inabalável em seu apoio à Ucrânia , juntamente com parceiros", escreveu Borrell em sua página no Twitter.

Segundo noticiado pela CNN, em abril, a UE aprovou um pacote de ajuda financeira no valor de US$ 543 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) à Ucrânia. O pacote tem como objetivo financiar equipamentos e mantimentos para as tropas ucranianas, que incluem kits de primeiros socorros, combustível, equipamentos militares e de proteção pessoal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Ucrânia vem recebendo ajuda financeira, militar e humanitária de países ocidentais desde que a operação militar especial da Rússia teve início, em 24 de fevereiro. Porém, denúncias de desvio levaram os EUA e seus aliados a discutirem formas de rastrear os equipamentos enviados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE