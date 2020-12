União Europeia estabelece redução de 55% emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2030

A meta visa alcançar emissões líquidas zero até 2050 para o bloco edit

247 - Os países da União Europeia fecharam um acordo sobre a nova meta climática do bloco nesta sexta-feira, 11. A reunião ocorreu em Bruxelas e os 27 países concordaram em cortar suas emissões líquidas de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. A meta visa alcançar emissões líquidas zero até 2050 para o bloco.

“A Europa é líder na luta contra as alterações climáticas. Decidimos cortar nossas emissões de gases de efeito estufa [...] em pelo menos 55% até 2030”, declarou em um tuíte o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que comandou as negociações. “Isso nos coloca em um caminho claro para a neutralidade climática em 2050”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

