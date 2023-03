Informação veio do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel edit

Sputnik - A União Europeia fornecerá à Ucrânia um milhão de munições, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na segunda-feira.

Mais cedo, a AFP informou, citando diplomatas, que a União Europeia concordou com um plano de munições para a Ucrânia no valor de dois bilhões de euros (US $ 2,1 bilhões).

"A UE continua apoiando a Ucrânia. Mobilizamos a Facilidade Europeia de Paz e a Agência Europeia de Defesa. Um adicional de um milhão de munições da Europa estão chegando à Ucrânia. É uma questão de urgência ajudar a Ucrânia enquanto defende o seu país", disse Michel no Twitter.

O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse mais tarde que o pacote de apoio da UE consistirá em 3 vertentes.

"Uma decisão histórica. Após a minha proposta, os Estados-membros concordaram em fornecer 1 milhão de munições de artilharia nos próximos 12 meses. Temos uma abordagem de 3 vias: 1) € 1 bilhão para entrega imediata; 2) € 1 bilhão para aquisição conjunta; 3) comissão para aumentar a capacidade de produção", disse Borrell em um tweet.

Os países ocidentais aumentaram seu apoio militar à Ucrânia depois que a Rússia lançou uma operação militar especial lá em 24 de fevereiro de 2022. A assistência inclui mísseis de defesa aérea, sistemas de lançamento de foguetes, tanques, artilharia autopropulsada, canhões antiaéreos e vários tipos de munição. O Kremlin alertou contra mais suprimentos de armas que poderiam significar o envolvimento direto dos EUA e da Otan no conflito.

