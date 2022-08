União Europeia já alocou US$ 9 bilhões para a Ucrânia e planeja ajuda com outros US$ 8 bilhões

Apoie o 247

Sputnik - A União Europeia (UE) forneceu à Ucrânia US$ 9,4 bilhões (R$ 48 bilhões) em ajuda financeira desde 24 de fevereiro e está preparando um novo pacote no valor de cerca de US$ 8 bilhões (R$ 40 bilhões), disse o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, nesta quarta-feira (24).

"Estamos fornecendo apoio humanitário e assistência macrofinanceira para manter o Estado ucraniano à tona. No total, € 9,5 bilhões [R$ 48 bilhões] foram mobilizados pela UE até agora, com até € 8 bilhões [R$ 40 bilhões] em assistência macrofinanceira adicional está em andamento" Borrell disse em seu blog de Ação Externa da UE.

A ajuda financeira abrangeu uma série de setores, como ajuda militar, assistência macrofinanceira, apoio ao orçamento, ajuda humanitária, assistência de emergência para pessoas deslocadas internamente, assistência à saúde e infraestrutura.

Desde 24 de fevereiro, a Rússia tem realizado uma operação especial na Ucrânia.

Segundo o presidente russo Vladimir Putin, o objetivo final da operação é libertar Donbass e criar condições que garantam a segurança da própria Rússia.

As forças aliadas já libertaram por completo a República Popular de Lugansk (RPL) e uma parte significativa de Donetsk (RPD), incluindo Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk.

