União Europeia parabeniza Lula: 'esperamos parcerias estratégias na área ambiental, no comércio e na agenda digital'

247 - O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, parabenizou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória contra Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (30). As declarações dele foram publicadas pela coluna de Jamil Chade, no portal Uol.

"A UE e o Brasil têm uma parceria estratégica de longa data, baseada em valores compartilhados e no respeito à Democracia, aos Direitos Humanos e ao Estado de Direito. Estamos comprometidos em aprofundar e ampliar nosso relacionamento com o Brasil em todas as áreas de interesse mútuo, inclusive no comércio, meio ambiente, mudanças climáticas e na agenda digital, em benefício de nossos cidadãos", afirmou Borrell.

"A UE elogia o Tribunal Eleitoral em particular pela maneira eficaz e transparente como conduziu seu mandato constitucional durante todas as etapas do processo eleitoral, demonstrando mais uma vez a força das instituições brasileiras e de sua democracia", acrescentou o líder da UE.

Também manifestaram apoio ao ex-presidente lideranças como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, da Argentina, Alberto Fernández, da Venezuela, Nicolás Maduro, do México, Lopez Obrador, e de Cuba, Díaz-Canel.

Outras lideranças como o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, o senador dos EUA Bernie Sanders, o ex-presidente da Bolívia Evo Morales também mandaram mensagens de apoio a Lula.

