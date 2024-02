União Europeia planeja enviar em breve ativos russos congelados para a Ucrânia

Apoie o 247

(Sputnik) - A União Europeia está planejando legalizar o uso das receitas de juros dos ativos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia "nos próximos dias", com as etapas legais relevantes já iniciadas, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira (19).

O Financial Times relatou durante o fim de semana que os países ocidentais estavam trabalhando em um plano que permitiria emitir obrigações de dívida para ajudar a financiar a Ucrânia usando ativos russos congelados como apoio para o pagamento da dívida.

"Atualmente, iniciamos etapas legais para garantir que os juros ganhos com esses depósitos não pertençam à Rússia. A situação legal é que podemos usar esse juro para a Ucrânia", disse von der Leyen em uma coletiva de imprensa do partido União Democrata Cristã da Alemanha, que foi transmitida pelo canal de TV alemão Phoenix.

As etapas legais já foram tomadas e serão implementadas nos próximos dias, acrescentou a chefe da Comissão Europeia.

Após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, países ocidentais e da UE impuseram sanções abrangentes contra a Rússia, incluindo o congelamento de quase metade das reservas de moeda estrangeira do país. A Rússia tem mantido que qualquer tentativa de confiscar seus ativos congelados violaria o direito internacional. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse na semana passada que o plano da UE de apreender ativos do banco central russo era uma "escalada de agressão econômica" e advertiu que Moscou responderia de maneira correspondentemente dura.

